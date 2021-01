Pastor evangélico, ex-senador Magno Malta posta foto segurando pênis na rede social

O ex-senador Magno Malta (PL-ES) tirou um print da tela do celular em que, além da imagem de um médico, constam fotos de sua galeria: entre elas, uma mão segurando o órgão genital edit

247 - O ex-senador Magno Malta (PL-ES) resolveu postar no Facebook a foto de um pênis. Ele reclamou da postura da rede social em classificar uma outra publicação sua como “parcialmente falsa” - era um vídeo do médico Anthony Wong, defensor da cloroquina e do “tratamento precoce” contra o coronavírus que faleceu recentemente.

De acordo com a postagem, o ex-senador tirou um print da tela do celular em que, além da imagem do médico, constam fotos de sua galeria: entre elas, uma mão segurando o órgão genital.

Reprodução (Facebook)

