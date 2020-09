Pela segunda vez, Freixo desiste de ser candidato

Numa sequência de mensagens pelo Twitter neste sábado, Renata Souza reafirmou sua candidatura à Prefeitura do Rio, com apoio de líderes do PSOL como Tarcísio Motta e David Miranda. Horas depois, Marcelo Freixo anunciou sua desistência, que parece definitiva edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), que havia desistido em maio de ser candidato à Prefeitura do Rio, chegou a avaliar nos últimos dias voltar à disputa eleitoral após as denúncias contra Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos). Neste sábado, ele anunciou pela segunda vez que não será candidato.

A intenção esbarrou em divergências no próprio partido, que anunciou a candidatura de Renata Souza em convenção municipal. Desde que Freixo admitiu abrir diálogo para voltar à disputa, depois que um abaixo-assinado convocado por artistas pediu que reconsiderasse a desistência, nomes do PSOL e apoiadores do partido se opuseram à ideia, em defesa da candidata já anunciada. Uma das críticas era de que trocar o nome já lançado seria incoerente com a defesa pelo PSOL de dar maior representatividade a mulheres e negros na política.

Neste sábado, tanto Renata reafirmou sua candidatura como Freixo anunciou sua desistência pela segunda vez.

Primeiro foi Renata, às 11h23, num post no Twitter:

Logo depois do post de Renata Souza, líderes do PSOL como Tarcísio Motta e David Miranda retuitaram a mensagem, deixando claro seu apoio à candidata. Depois, às 16h25, foi a vez de Freixo, que encerrou de vez o debate sobre sua candidatura:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.