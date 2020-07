Pesquisa aponta reeleição de Kalil no 1º turno em Belo Horizonte

Prefeito Alexandre Kalil lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte com 55,9% as intenções de voto, contra 6,5% do segundo colocado, o deputado estadual João Vítor Xavier. Pesquisa do Instituto Paraná aponta que, se a eleição fosse hoje, Kalil venceria em todos os cenários edit

247 - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) lidera a disputa à prefeitura de Belo Horizonte com 55,9% as intenções de voto, contra 6,5% do segundo colocado, o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), conforme pesquisa realizada pelo instituto Paraná e contratada pelo grupo Bandeirantes,

Segundo o levantamento, em seguida aparecem a deputada federal Áurea Carolina (PSOL), com 4,1%, e Rodrigo Paiva (Novo), que soma 3% da preferência do eleitorado. Bruno Engler (PRTB) e Professor Wendel (Solidariedade) aparecem empatados com 2,1%. Nilmário Miranda (PT) registra 2%, e o deputado federal André Janones (Avante) com 1,2%.

Na sequência, aparecem Luísa Barreto (PSDB), com 0,7%; o deputado federal Laffayette Andrada (Republicanos), 0,5%, e o empresário Fabiano Cazeca, 0,4%. Júlio Delgado (PSDB) e Marcelo Souza (Patriota) aparecem com 0,1%. Outros 7,1% não souberam responder ao questionário e 14,1% afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos.

Em um segundo cenário, com nove candidatos, Kalil fica frente dos demais postulantes ao cargo, com 56,5% da preferência do eleitorado. João Vítor Xavier registra 6,5%, das intenções de voto e Áurea Carolina 4,4%. Rodrigo Paiva aparece em seguida, com 3,7%, Professor Wendel soma 2,2%, Bruno Engler (2,1%) e Nilmário Miranda 2%. Luísa Barreto, vem logo atrás, com 0,7% e Marcelo de Souza, com 0,1%. Ainda conforme o levantamento, 14,9% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos candidatos listados e 6,8% não responderam.

Na pesquisa espontânea, Kalil aparece com 26,7%, contra 1,5% de Áurea Carolina. Eles são seguidos por João Vítor Xavier, com 0,6%. André Janones, Bruno Engler, Nilmário Miranda e Rodrigo Paiva aparecem empatados com 0,2%. Os outros candidatos somaram juntos 1% da preferência do eleitorado. 59,8% não souberam responder e outros 9,5% afirmaram não votar em nenhum candidato.

A pesquisa do Instituto Paraná ouviu 820 pessoas entre os dias 22 e 25 deste mês. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) com o número MG-03074/2020 e possui margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para meno. O nível de confiança é de 95%.

