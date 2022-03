Pesquisa Quaest São Paulo: Haddad lidera em todos os cenários no primeiro e segundo turnos

O petista tem 24% sobre 18% de Márcio França e vence Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista, com ampla vantagem no segundo turno edit

247 - O ex-ministro Fernando Haddad (PT) lidera a corrida pelo governo de São Paulo com 24% das intenções de voto, mostra pesquisa Quaest realizada presencialmente e patrocinada pelo Banco Genial.

Após Haddad, aparecem Márcio França (PSB), com 18%, Tarcísio de Freitas (sem partido), com 9%, Guilherme Boulos (PSOL), com 7%, Renata Abreu e Rodrigo Garcia, com 3%, Poit, com 2%, Ramuth e Weintraub, com 1%. Branco/Nulo/Não pretende votar são 24% e indecisos somam 9%.

No cenário sem França, Haddad salta para 30%. Na sequência aparecem Tarcísio de Freitas, com 11%, Renata Abreu, com 7%, Rodrigo Garcia, com 5% e Poit e Ramuth, com 3%. Branco/Nulo/Não pretende votar são 32% e indecisos somam 10%.

Nos cenários de segundo turno, Haddad vence em todos. Contra França, o petista tem 38% contra 33% do ex-governador. Contra Tarcísio de Freitas, Haddad tem 42% contra 27% do candidato bolsonarista. Contra Rodrigo Garcia, o ex-ministro tem 41% contra 25% do candidato de João Doria (PSDB).

A pesquisa ouviu presencialmente 1.640 pessoas entre 11 e 14 de março. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de cerca de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-03634/2022.

