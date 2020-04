PF investiga Paulo Skaf por desvio em campanha ao governo de SP

247 - A Polícia Federal e o Ministério Público investigam de maneira sigilosa o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (PMDB), por supostos desvios de dinheiro durante a campanha do empresário ao governo do estado de SP em 2014. Os documentos da operação foram obtidos pela revista Veja.

Um relatório do Coaf identificou transações financeiras suspeitas realizadas pelo Sesi e Senai de São Paulo, ambos comandados por Skaf, que já concorreu ao governo de São Paulo em 2010, 2014 e 2018, mas nunca chegou no segundo turno. Ele então se aproximou de Jair Bolsonaro em para aumentar a popularidade.

