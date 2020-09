PM de São Paulo ameaçado por superior por guinchar carro de vereadora é premiado

O sargento Alan Fabrício Ferreira, ameaçado por uma comandante do batalhão de trânsito na região de Marília (SP), foi ovacionado por colegas, ao receber o troféu como 1° colocado no Curso de Especialização Profissional Policiamento de Trânsito Urbano. Ele guinchou o carro de uma vereadora e sofreu ameaças por telefone de uma tenente, mas a ligação foi gravada edit

247 - O segundo-sargento Alan Fabrício Ferreira, ameaçado em agosto pela tenente-coronel comandante do batalhão de trânsito na região de Marília, no interior de São Paulo, foi ovacionado por colegas, ao receber o troféu como 1° colocado no Curso de Especialização Profissional Policiamento de Trânsito Urbano. Ele sofreu ameaças por ter guinchado o carro de uma vereadora da cidade.

Em 21 de agosto, Ferreira apreendeu e guinchou o carro da vereadora Professora Daniela (PL) porque o veículo estava com documentos vencidos e pneus gastos. A parlamentar fez uma ligação para a tenente-coronel Márcia Crystal, que ligou para o sargento e pediu "bom senso". Também afirmou que o afastaria alegando que ele não tinha condições de trabalhar no trânsito, de acordo com informação do portal Uol.

A ligação da tenente-coronel para o segundo-sargento foi gravada. No dia seguinte, estava nos grupos de WhatsApp dos policiais militares da região e com policiais da Corregedoria da PM. A oficial pediu licença de 15 dias após o ocorrido. O caso é investigado internamente.

