PM´s espancam jovens dentro de escola em SP

Policiais militares agrediram, com socos e gravatas, dois jovens na Escola Estadual Emygdio de Barros, no Jardim Bonfiglioli, na Zona Oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira (18) edit

247 - Policiais militares aparecem em vídeos divulgados em redes sociais agredindo dois jovens na Escola Estadual Emygdio de Barros, no Jardim Bonfiglioli, na Zona Oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira (18). A reportagem é do Portal G1.

A reportagem relata que, nas imagens, é possível ver que um policial domina um rapaz com uma gravata. Em um dos vídeos, um rapaz aparece no chão, dominado por um policial. Em outro, um dos dos rapazes recebe um soco no rosto, é dominado por um policial militar, enquanto outro PM vem por trás e dá uma rasteira do rapaz, que cai. No chão, ele recebe um chute nas costas. Os policiais ainda apontam a arma para os estudantes que registravam a ação.

O Conselho Tutelar do Rio Pequeno foi comunicado do caso e informou que irá encaminhar denúncia ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que tomem as medidas cabíveis necessárias, acrescenta a reportagem.

Veja as cenas: