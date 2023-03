Polícia do Rio finalmente desvenda desaparecimento da garota de 12 anos que saiu para estudar e nunca mais foi vista

Apoie o 247

247 - Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio de agentes da Polícia Civil do Maranhão, localizaram a menina de 12 anos, que estava desaparecida há oito dias. A criança, que sumiu após ir para a escola, foi encontrada em São Luís, capital do estado do Maranhão.

De acordo com a reportagem do G1, um homem de 25 anos trancafiou a garota numa quitinete na capital maranhense. Ele teria vindo ao Rio de Janeiro buscá-la após trocas de mensagens em aplicativo.

O homem, que não teve a identidade revelada, encontra-se preso.

