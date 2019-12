Polícia faz operação para prender suspeito de participar de ataque ao Porta dos Fundos

247 com Sputnik - A Polícia do Rio de Janeiro realiza uma operação nesta terça-feira (31) em busca de um suspeito de atacar a sede da produtora do Porta dos Fundos.

Os agentes não conseguiram encontrar o suspeito, que de acordo com o G1, se chama Eduardo Falzi Richard Cerquise. Foram apreendidos munição, uma arma falsa, computador, uma camisa de entidade filosófica e política e R$ 119 mil.

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o homem era o único dos cinco suspeitos que não estava usando capuz na hora do ataque.

No dia 24 de dezembro, o grupo jogou bombas de fabricação caseira na sede da produtora, localizada no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e depois fugiu do local.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio porque um vigilante estava na sede no momento do ataque.

A produtora do Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais pela maneira como retratou Jesus Cristo no episódio do especial de Natal deste ano.

Em 2013, Cerquise agrediu o secretário de Ordem Pública do Rio. Ele tem 20 ocorrências por crimes de ameaça e agressão.