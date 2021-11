Polícia Militar de Minas Gerais aplica em mulher golpe do joelho no pescoço (VÍDEO)

A mulher foi presa com bebê no colo e sofreu o mesmo tipo de golpe que matou George Floyd edit

247 - Policiais militares de Itabira, no interior de Minas Gerais, prenderam nesta manhã de sábado (6), uma mulher com bebê no colo e aplicaram o golpe do joelho no pescoço, com que a polícia americana matou George Floyd.

A denúncia foi feita pelo jornalista Afonso Borges em sua conta no Twitter.

Imagens fortes: policiais militares de Itabira/MG prendem mulher com criança no colo e aplicam o golpe do joelho no pescoço que a polícia americana matou George Floyd. Vergonha, covardia. Aconteceu agora, há uma hora, na Av. João Pinheiro, centro da cidade. @pmmg190 pic.twitter.com/689tRbtD9i PUBLICIDADE November 6, 2021