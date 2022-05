Polícia prende 11 em ação contra tráfico em novo ponto de concentração de usuários da Cracolândia

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil prendeu 11 pessoas suspeitas de tráfico de drogas durante operação na região da Rua Doutor Frederico Steidel, no Centro da cidade de São Paulo. A ação começou no final da tarde de quinta-feira (19) e continuou pela madrugada desta sexta (20). Dois menores suspeitos também foram apreendidos, informaram os policiais.

De acordo com a polícia, a operação tinha o objetivo de cumprir 32 mandados de prisão contra traficantes que vendem drogas, principalmente crack, para os usuários da região. Onze foram presos. As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

A Polícia Civil disse que, após a ação, a Prefeitura de São Paulo fará "uma grande ação social e de saúde pública no SIAT (Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica) Emergencial que está instalado em terreno anexo ao 77º Distrito Policial (Santa Cecília)".

A operação policial também gerou consequências para o trânsito na região - 16 linhas de ônibus que passam na Avenida São João foram desviadas desde as 17h, informou a SPTrans.

Manifestação

Moradores de bairros como Campos Elíseos e Santa Cecília, no Centro de São Paulo, protestaram, nas noites desta quinta e da quarta (18), no Minhocão contra as mudanças do chamado "fluxo’’ de dependentes químicos da Cracolândia pelas ruas do bairro.

Usuários de droga foram retirados da Praça Princesa Isabel pela polícia, mas ocuparam diferentes endereços, principalmente a Praça Marechal Deodoro, a Rua Helvétia, entre a rua Barão de Campinas e a Avenida São João. Também foram para a esquina da Avenida São João com a Rua Frederico Steidel.

