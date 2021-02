Polícia prende 11 em operação contra braço financeiro de milícia no Rio

Operação da Polícia Civil do Rio visa interromper comércios e serviços ilegais da organização criminosa. Entre os crimes investigados, estão instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet, e cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (11), 11 pessoas durante uma operação contra o braço financeiro da milícia do Terreirão, na Zona Oeste do Rio.

A ideia é interromper comércios e serviços ilegais da organização criminosa. Entre os crimes investigados, estão instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet, e cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Agentes também investigam armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água, parcelamento irregular de solo urbano, empresas de GNV ilegais, e exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais.

Investigadores miram, ainda, estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, venda de produtos falsificados e contrabando, e transporte alternativo irregular.

