Polícia prende no Rio um dos maiores traficantes de armas do mundo

O traficante João Filipe Barbieri usou um alvará de soltura falso para deixar a penitenciária de Bangu (RJ). Preso em Niterói (RJ, ele é considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo edit

247 - A Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (Polinter) prendeu na manhã desta quarta-feira (21) o traficante João Filipe Barbieri, que usou um alvará de soltura falso para deixar a penitenciária de Bangu (RJ), onde estava preso desde 2017, após ser condenado a 27 anos de prisão por associação para o tráfico e tráfico internacional de armas. Considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo, ele foi preso na favela do Jacaré, em Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com informações do portal G1, o alvará falso foi descoberto em fevereiro deste ano. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a saída de João Barbieri da prisão em 18 de novembro de 2020, apenas três anos depois de começar a cumprir a pena.

João é enteado de Frederick Barbieri, considerado o "Senhor das Armas" e que está preso nos Estados Unidos, por acusação de ser um dos principais membros da quadrilha. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele enviou milhares de fuzis para o Brasil em aquecedores de piscina.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.