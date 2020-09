Polícia procura pastor suspeito de invadir e furtar R$ 50 mil de igreja católica em São Paulo

247 - A Polícia Civil procura um rapaz, identificado pela família como pastor evangélico, que invadiu e furtou R$ 50 mil da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança da igreja registrara o crime, que aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

De acordo com o padre Marcos Miranda, o pastor foi identificado pela comunidade e por familiares, que viram as imagens gravadas do assalto. O relato foi publicado no portal G1.

"Veio mãe, veio a família toda e o identificou. Me informaram que ele é pastor em uma igreja evangélica e oscila entre a vida de Deus e o vício de drogas", contou. "O dinheiro levado estava guardado para pagar funcionários da igreja e o serviço de uma obra no telhado da paróquia", disse.

