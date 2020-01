Polícia vai a sede de cervejaria para investigar casos de doença misteriosa em BH

O objetivo é investigar uma possível ligação da empresa com os casos da doença misteriosa que assusta moradores do Buritis, situado no mesmo território de BH edit

247 - A perícia da Polícia Civil está na sede da cervejaria Backer, no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (9). Segundo reportagem do Portal Correio Braziliense, o objetivo é investigar uma possível ligação da empresa com os casos da doença misteriosa que assusta moradores do Buritis, situado no mesmo território da cidade. Segundo informações da corporação, a equipe de peritos deve ficar no local até por volta das 15h.

A polícia dará mais detalhes sobre os trabalhos em coletiva de imprensa marcada para a tarde desta quinta, acrescenta a reportagem. A comunicação acontecerá por volta das 16h. A cerveja Belohorizontina, um dos rótulos fabricados pela Backer, foi alvo de suspeita de moradores do Buritis quando os boatos sobre a doença começaram, no último fim de semana.