Policiais da reserva do Rio de Janeiro receberão armas gratuitas do estado

Medida foi publicada na quarta-feira (1º) no Diário Oficial do estado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (1º), uma nova resolução permitirá que policiais militares da reserva remunerada requisitem o acautelamento de arma de fogo pertencente ao Estado do Rio. A informação é da jornalista Berenice Seara, no Extra.

A Polícia Militar fluminense conta hoje com cerca de dez mil veteranos na reserva remunerada, e eles poderão pedir as armas nos batalhões mais próximos de suas residências.

Cada um poderá receber uma pistola, até três carregadores e, no mínimo, 50 munições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Polícia Militar informa que a área de logística da corporação está preparada para atender a essa nova demanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE