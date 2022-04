Policiais interrompem Via-Sacra para pedir documento ao padre Júlio Lancellotti

Apoie o 247

247 - Policiais militares resolveram interromper, na última sexta-feira (15), a realização da Via-Sacra no centro de São Paulo e exigiram documentos de identificação aos participantes, entre eles o padre Júlio Lancelloti. O religioso criticou a ação dos policiais. "PM quer saber o que é Via-Sacra do povo de rua!", disse o padre no Instagram.

Em nota, a PM disse apenas que "acompanhou manifestação realizada nesta sexta-feira (15) que se deslocaram pelas principais vias do centro até à Secretaria da Segurança Pública (SSP) e posteriormente à Catedral da Sé, onde era realizado um teatro ao ar livre comemorativo a Semana Santa, seguido da celebração de uma missa".

"O ato reivindicatório por justiça e moradia aos cidadãos em situação de rua transcorreu de forma pacífica e não houve interdição das vias. Após o evento, os participantes se dispersaram", acrescentou.

