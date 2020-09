"População negra se sente respeitada em sua cidadania", diz Benedita após decisão do STF sobre mais recursos a candidatos negros

247 - A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) celebrou a decisão desta quinta-feira (10) do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar que já nas eleições municipais deste ano os partidos políticos deverão dividir os recursos do Fundo Eleitoral e do horário de propaganda no rádio e na TV segundo a quantidade de candidatos brancos e negros de cada sigla.

“A população negra se sente respeitada em sua cidadania e sobretudo em sua luta pela igualdade racial com a decisão do ministro Lewandowski”, disse a deputada.

Ela lembrou que Lewandowski justificou a decisão “em função dos valores da dignidade humana de uma sociedade sem preconceitos” contidos em determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que a nova regra valesse a partir de 2022. “Sem dúvida, é uma decisão que prenuncia novos tempos de luta e de conquistas”, afirmou Benedita da Silva.

