Praça do Pôr do Sol, destino popular em SP, será cercada por grades após pedido de moradores

247 - A Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro, conhecida como Praça do Pôr do Sol, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, receberá grades definitivas em seu entorno, após pedidos de associações de moradores da região. A reportagem é do portal G1.

Em abril de 2020, o local foi cercado por tapumes para evitar aglomerações durante a pandemia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os tapumes serão retirados após a instalação das grades. A gestão municipal já começou a realizar a obra no local.

Questionada, a Prefeitura informou que ainda estuda qual será o regulamento de uso da praça e horários de abertura. De acordo com a Subprefeitura de Pinheiros, o gradeamento tem o objetivo de "conservação do local, que contém características de parque e recebe grande quantidade de frequentadores".

Em 2015, o então prefeito Fernando Haddad (PT), por decreto, transformou a praça em um parque com objetivo de fornecer à sociedade espaços coletivos de lazer. Dois anos depois, João Doria (PSDB), quando estava a frente da Prefeitura, revogou a medida. À época, o tucano disse que a revogação possibilitaria que o espaço fosse adotado pela iniciativa privada para a realização de melhorias, o que não aconteceu.

A medida vem sifrendo diversas críticas por vetar a população ao acesso a espaços coletivos de lazer.

