“Praga não entra na igreja”, diz pastor sobre culto que reuniu pessoas sem máscara contra a Covid-19

Revista Fórum - O pastor Salvador, líder de igreja evangélica localizada em Praia Grande, no litoral de São Paulo, defendeu neste sábado (5) a realização de cultos no templo, apesar de imagens divulgadas nas redes mostrarem a ausência de máscaras e distanciamento social, essenciais para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

“A Bíblia nos diz que, para aquele que está ligado e fundado em espírito pelo amor da obra de Deus, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então, quando verdadeiramente fazemos a obra de Deus, com amor, não tem praga nenhuma que chegue à nossa casa. Já abracei uma menina que tinha lepra, ela e a família, e ela está curada. E eu não peguei praga nenhuma”, disse Salvador ao G1.

Segundo o pastor, as máscaras são retiradas “em momentos específicos”.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.