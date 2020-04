Prefeito bolsonarista, para quem a cura da Covid-19 viria de igrejas, é internado em hospital de luxo com a doença

247 - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), foi internado no último sábado (11) no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do município do Rio, onde foi diagnosticado com o coronavírus.

No fim de março, o chefe do Executivo municipal se recusou a cumprir a ordem de isolamento social e defendeu as igrejas ficassem abertas, pois "a cura viria de lá".

"Nossa orientação desde a primeira hora foi manter as igrejas abertas porque a cura virá de lá, né? Dos pés do Senhor. Vamos, se Deus quiser, orar. Agora mesmo estou indo para o monte, daqui a pouco. Estamos buscando… Duque de Caxias tem uma proteção de Deus para que escape dessa epidemia que vem ceifando milhares de vidas pelo mundo afora", disse ele.

Este é o prefeito de Duque de Caxias. Ele manteve tudo na normalidade, pois tinha convicção que as igrejas abertas iriam proteger a cidade.

Está internado num hospital de alto padrão na zona sul da capital, enquanto a cidade dele não tem atendimento digno a população. pic.twitter.com/NKFTiWpCBZ — Daniel Vargas (@vargastrab) April 12, 2020

