Prefeito Bruno Covas morre aos 41 anos, vítima de câncer

O prefeito de São Paulo morreu neste domingo (16) aos 41 anos, em São Paulo, vítima de um câncer no sistema digestivo edit

247 - O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu neste domingo (16) aos 41 anos, em São Paulo, vítima de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Covas estava internado desde 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Na sexta-feira (14), a equipe médica informou que o quadro de saúde piorou e havia se tornado irreversível.

O prefeito deixa o filho, Tomás, de 15 anos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.