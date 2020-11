Prefeito de Guarulhos determinou retirada de material do candidato adversário, denuncia deputado

O prefeito de Guarulhos (SP) e candidato a reeleição na cidade, Gustavo Henric Costa (Guti), determinou de maneira ilegal a retirada de material de campanha de seu adversário no 2º turno, o petista Eloi Pietá. edit

247 - O deputado Alencar Santana Braga (PT-SP) denunciou, através das suas redes sociais, que o prefeito de Guarulhos (SP) e candidato a reeleição na cidade, Gustavo Henric Costa (Guti), determinou a retirada de material de campanha do adversário no 2º turno neste domingo (29), o petista Eloi Pietá.

“O Guti, prefeito de Guarulhos, está usando do poder público para interferir na eleição determinando que a [empresa municipal] Proguaru com o apoio da Guarda Municipal, retire todos os materiais da campanha Eloi Pietá da rua. ISSO É CRIME!”, enfatizou o parlamentar no Twitter.

Alencar Braga recebeu a informação de que agentes da segurança pública também participariam da ação determinada pelo prefeito. “As informações que temos indicam que policiais à paisana também serão utilizados para cometer esse crime eleitoral”, disse o deputado, que cobrou a atuação do Ministério Público no caso.

“O Ministério Público de São Paulo precisa agir com urgência para impedir esse ato criminoso do prefeito Guti!”, concluiu Alencar.

Cestas básicas

O parlamentar já havia denunciado, na semana passada, o flagrante de distribuição de cestas básicas na cidade. Segundo Alencar, que é advogado, a chapa do prefeito deveria ser cassada.

“Distribuição de cestas básicas em plena CAMPANHA ELEITORAL é crime. Fazer isso usando caminhão da prefeitura de Guarulhos é um agravante e tudo isso foi registrado em vídeo e fotos. A chapa do prefeito Guti (PSD) precisa ser cassada imediatamente!”, protestou Alencar.

