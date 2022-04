Prefeitura de São Paulo promove faxina social e retira barracas de moradores de rua da Praça Princesa Isabel

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de São Paulo desmontou nesta segunda-feira (4) barracas instaladas na Praça Princesa Isabel, no Centro de São Paulo, após a Cracolândia ter migrado para o local.

A gestão municipal retirou 35 toneladas de materiais como madeira, lonas, sofás e lixo. Em nota, a prefeitura afirmou que seguiu as normas do decreto municipal que prevê a preservação de itens de uso pessoal, mas que proíbe objetos de ocupação permanente em áreas públicas.

A remoção de famílias em situação de rua que vivem no local foi criticada pelo padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, que acompanhou a ação.

De acordo com reportagem do G1, a orientação para a remoção das famílias foi passada pelo então governador João Doria, na semana passada. Doria teria orientado o secretário da Segurança Pública e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) a retirar as barracas na Praça Princesa Isabel.

