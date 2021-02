Prefeitura de SP instala pedras sob viadutos para expulsar moradores de rua do local

247 - A prefeitura de São Paulo desde a última quinta-feira (28) instala debaixo dos viadutos da zona Leste pedras debaixo dos viadutos, ação que expulsou do local moradores de rua.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, na tarde desta quinta, funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura concluíam a colocação das pedras, que são presas ao chão por uma espessa camada de cimento, na parte debaixo do viaduto no sentido bairro da avenida. Do outro lado da pista, a obra já havia sido finalizada.

“A gente faz porque é obrigado, mas até aperta o coração tirar o teto de quem já mora na rua”, disse um dos trabalhadores.

A Prefeitura de São Paulo infomou, por meio de nota, que "desconhece a ação citada" e que será aberta uma sindicância para apurar o ocorrido. As pedras colocadas sob os viadutos "já estão sendo removidas", afirma trecho da nota.

O conhecimento liberta. Saiba mais