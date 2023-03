Prefeitura de SP lança serviço de transporte por aplicativo; motoristas ficam com 89% do valor da corrida

Apoie o 247

247 - A prefeitura de São Paulo lançou nesta quinta-feira (9) o seu próprio serviço de transporte por aplicativo, o MobizapSP, para concorrer com serviços como 'Uber' e '99' e oferecer tarifas mais justas aos motoristas e usuários.

Um dos aspectos mais ressaltados durante o lançamento do serviço, em evento na sede da Companhia de Engenharia de Trafego (CET), foi a taxa cobrada aos motoristas pelo valor das corridas. A taxa de administração do MobizapSP será de 10,95% (fixa); ou seja, 89,05% do valor da corrida pago pelos passageiros vai ficar com os motoristas.

Thiago Hidalgo, vice-presidente de Tecnologia e Operações da CSX Inovação, empresa que desenvolveu o MobizapSP, falou sobre o assunto: “estamos falando de uma taxa justa. Hoje os motoristas estão acostumados a terem retidos de 40% a 60% do valor da corrida”.

Além disso, de acordo com o jornal Valor Econômico, o aplicativo "não prevê tarifas dinâmicas, prática adotada pelos apps Uber e 99 de elevação de valores das corridas de acordo com horários de pico de demanda nas cidades".

Segundo a Prefeitura de SP, o aplicativo do MobizapSP será disponibilizado inicialmente aos motoristas, para que sejam cadastrados devidamente na plataforma. Os cadastros podem ser feitos a partir de hoje no link: https://mobizapsp.com.br/

Após esse processo, o próximo passo é liberar o acesso para a população. Ele pode ser encontrado para os sistemas operacionais Android e iOS.

