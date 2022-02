Prefeitura do Rio concede à família de Moïse direito de administrar quiosque onde o congolês foi morto

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) anunciou neste sábado (5), através da sua conta no Twitter, que a família do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe passará a ser a permissionária do quiosque Tropicália, onde ele foi brutalmente assassinado no dia 24 de janeiro. O encontro com a família para iniciar os trâmites da permissão deve acontecer ainda hoje, informa o jornal O Globo.

E a melhor notícia: a família passa a ser a nova concessionária do Quiosque! Não a banalização da barbárie! https://t.co/umziEiFd2s — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 5, 2022

“A Orla Rio se comprometeu a isentá-los de pagamento de aluguel (que pode variar de R$ 1 mil a R$ 12 mil mensais, segundo a concessionária) e a arcar com a revitalização do quiosque em parceria com a prefeitura. É o mínimo de reparação diante da brutalidade que foi cometida contra Moïse”, explica o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, os quiosques Biruta e Tropicália serão transformados pela prefeitura em um memorial em homenagem à cultura congolesa e africana.

