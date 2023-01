Presidente do PL, Valdemar quer lançar Braga Netto para prefeitura do Rio em 2024

Histórico de interventor no Rio e o apoio de Bolsonaro fazem o general ter chances, avalia o presidente do PL edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê potencial para lançar o ex-ministro e general Walter Braga Netto candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024, segundo o Estado de S. Paulo. Braga Netto foi candidato a vice-presidente na chapa derrotada de Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

"O histórico de interventor federal no Estado e o esperado apoio de Jair Bolsonaro fazem o militar da reserva ter chance, avalia Valdemar", diz a reportagem.

Há, no entanto, outros nomes do PL interessados na vaga, como o do senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Desde que deixou o governo Bolsonaro, Braga Netto tem trabalhado para o PL: "de acordo com aliados, ele tem pensado em formas de estruturar a sigla, como com a criação de núcleos voltados para o agronegócio e para a área internacional. Também tem estudado a atuação de outros partidos de direita ao redor do mundo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.