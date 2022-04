Presidente do PSB, Siqueira diz que "Haddad é o candidato ideal para perder no 2º turno"

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, defendeu que Márcio França mantenha sua pré-candidatura ao governo de São Paulo a despeito do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) liderar as pesquisas eleitorais e da pressão para que ele dispute uma cadeira ao Senado. De acordo com a jornalista Andréia Sadi, do G1, Haddad possui uma alta rejeição, o que poderá fazer com que ele perca a eleição em um eventual segundo turno.

“Com essa rejeição, Haddad é o candidato ideal para perder a eleição no 2º turno”, disse Siqueira. De acordo com a última pesquisa Datafolha, Haddad lidera a disputa paulista com 29% das intenções de voto, contra 20% de Marcio França.

O PT e o PSB irão se reunir nesta sexta-feira (8), em São Paulo, quando a legenda socialista deverá formalizar a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin para ser o vice na chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

