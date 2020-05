Primo de João Pedro conta como ele foi assassinado por policiais dentro de casa no RJ (vídeo)

Revista Fórum - Um dos primos de João Pedro, adolescente de 14 anos assassinado nesta segunda-feira (18) pela Polícia Civil em São Gonçalo, no Rio, divulgou um vídeo em suas redes sociais com o relato de um outro familiar do jovem que testemunhou o momento em que a polícia desapareceu com a vítima.

“Eles deram muitos tiros na janela e saímos correndo pro quarto. Nisso, ficou Duda e João na copa, deitados. Os policiais entraram e mandaram todo mundo calar a boca, e vi João ainda deitado. Não tinha entendido o que aconteceu”, conta.

De acordo com o primo de João Pedro, os policiais teriam impedido os familiares e amigos do adolescente, presentes no momento do crime, de socorrer a vítima após os disparos.

AGORA NÃO RESTA MAIS DÚVIDAS!! O QUE DE FATO ACONTECEU COM O #JoaoPedro RELATOS DO NOSSO PRIMO DA MESMA IDADE DELE QUE ESTAVA JUNTO QUANDO TUDO ACONTECEU ! ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM #JUSTICAPARAJOAOPEDRO #procurasejoaopredro #JoaoPedro MEU ANJO 😭😇✨ pic.twitter.com/lHWbr2wzl6 — SOMOS TODOS JOAO PEDRO (@_danblaz) May 19, 2020

