Procuradoria Militar denuncia três coronéis da FAB por rombo de R$ 10,4 milhões

247 - A Procuradoria de Justiça Militar em Juiz de Fora (MG) denunciou três coronéis da reserva da Aeronáutica e um engenheiro civil por rombo de R$ 10.462.455,92, sem correção monetária, na construção da sede do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), transferido de Belo Horizonte para Lagoa Santa, entre novembro de 2010 e dezembro de 2011.

Os coronéis denunciados foram Marcelo Marques de Azevedo, Pedro Alcântara de Rezende Júnior e Silvio Antonio de Arruda, além do engenheiro civil Antonio Luiz Carneiro. A informação é do blog do Fausto Macedo.

De acordo com a denúncia, os militares falsificavam as notas fiscais ideologicamente falsas, que descreviam a execução de serviços não plenamente realizados. Os três são enquadrados por peculato e violação do dever funcional com o fim de lucro.