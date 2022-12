Procuradoria pede reprovação de contas de Tarcísio de Freitas e multa de R$ 20 milhões

Técnicos do TRE-SP apontaram irregularidades na agência de comunicação Beacon, maior prestadora de serviços da campanha do governador eleito edit

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral no estado de São Paulo (PGE-SP) pediu a desaprovação das contas de campanha do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em documento enviado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a PGE-SP pediu uma multa de R$ 20,1 milhões ao ex-ministro.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (15) pelo jornal O Estado de S.Paulo, técnicos do TRE apontaram irregularidades na maior prestadora de serviços da campanha de Tarcísio, a agência de comunicação Beacon. Foram R$ 24,3 milhões recebidos, o que representou 66% do total de gastos da candidatura do governador eleito. Entre as irregularidades, estão a subcontratação de empresas pela agência e falta de contratos para justificar serviços prestados.

O Judiciário encontrou também doações irregulares de pessoas físicas supostamente ligadas a empresas que mantêm contratos com o governo do Estado, no valor de R$ 62 mil. A legislação proíbe estas doações, assim como de empresas e estrangeiros.

Parte das doações a Tarcísio ficaram acima dos limites legais para repasses em dinheiro - o total de irregularidades por este motivo somou R$ 26 mil.

"A ausência de declaração de despesas é considerada inconsistência grave, geradora de potencial desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas", afirmou o parecer técnico do TRE.

Em nota, a assessoria de imprensa de Tarcísio informou que todas as notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamento foram anexados ao processo. "Todos estes temas foram esclarecidos e submetidos ao relator para apreciação, conforme os ditames da Justiça Eleitoral", escreveu.

