Produtor de filmes é vítima de agressão homofóbica

O produtor de filmes pornográficos, Eduardo Albuquerque, afirmou ter sido vítima de uma agressão homofóbica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Ele já me deu um tapão na cara e um murro no meu nariz, do nada", disse edit

247 - O produtor de filmes pornográficos, Eduardo Albuquerque, afirmou ter sido vítima de uma agressão homofóbica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele disse que voltava de uma lanchonete localizada na Avenida das Américas, na madrugada do último sábado (2), quando foi abordado por um homem.



Segundo Albuquerque, o homem perguntou se ele tinha um cigarro e o produtor respondeu que não fumava. Durante a conversa, ele foi agredido no nariz.

"Ele perguntou se eu era do Rio e respondi que era de São Paulo. Me perguntou com o que eu trabalhava e eu disse que produzia filmes adultos. Ele disse: ‘legal, deve comer várias gostosas’. Quando eu disse que era gay e trabalha com filmes gays ele disse: ‘Pô, cara, tu é maluco, tu é viado? Sai fora’. Eu fiquei chocado e disse que não tinha entendido, aí ele já me deu um tapão na cara e um murro no meu nariz, do nada", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais