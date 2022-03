Professor leva churrasqueira para sala de aula e queima máscaras dentro da sala de aula em São Paulo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

TV Cultura - Em um vídeo que viralizou nas redes sociais durante a última sexta-feira (18), um professor da rede estadual de São Paulo colocou fogo em máscaras dentro da sala de aula.

De acordo com uma nota divulgada pelo Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o órgão recebeu com "surpresa e perplexidade" a gravação e já pediu explicações para a diretoria da escola.

No vídeo, é possível ver os alunos eufóricos com a atividade do professor, que levou uma churrasqueira e um isqueiro para dentro da sala de aula para queimar as mascaras de proteção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou na última quinta-feira (17) um decreto que desobriga, imediatamente, o uso de máscaras em locais fechados no estado. A notícia foi divulgada pelas redes sociais do governador.

O sindicato dos professores (@APEOESP) recebeu com surpresa e perplexidade o vídeo em que um professor queima máscaras dentro de uma sala de aula numa escola pública estadual na região Sul de SP.

Aonde vamos parar?#COVID19@crisvector @RodP13 @DanielCara@MarcianoBrito13 pic.twitter.com/TSQbjbkuXO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 19, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE