Projeto de Carlos Bolsonaro proibe expressões como “todes” ou “todxs”

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) apresentou projeto de lei na Câmara do Rio de Janeiro com o objetivo de proibir o uso de "novas formas de flexão de gênero e de número" do português. A ideia é banir a neutralização de gênero no vocabulário.

O parlamentar quer tirar de circulação palavras como "todes" ou "todxs", "querides" ou "queridxs" e assim por diante. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim.

De acordo com vereador, a língua está sendo "pervertida para atender às pressões de grupos ínfimos que pretendem derrubar sua norma culta para implementar uma degenerescência canhestramente chamada de linguagem neutra".

