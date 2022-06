PSB condiciona retirada de candidatura de Márcio França a não reeleição de Fernando Haddad

Apoie o 247

247 - A cúpula do PSB deverá retirar a candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo desde que o PT concorde em abrir mão de uma eventual reeleição de Fernando Haddad em 2026, caso ele vença a eleição deste ano.

A condição, de acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, será discutida durante a reunião que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá manter com o ex-governador marcada para o domingo (26).

Ainda segundo a reportagem, “a direção do PSB prefere que, numa eventual desistência ao governo de São Paulo, Márcio França saia candidato a deputado federal pela sigla. Isso ajudaria a ampliar a bancada federal contra a cláusula de barreira e por mais fundos para o partido”.

