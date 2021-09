Psol cobra apoio do PT a Boulos, em São Paulo

Apoie o 247

247 – O presidente do Psol, Juliano Medeiros, reeleito para mais um mandato, disse esperar do PT apoio à candidatura de Guilherme Boulos. "Não vamos tratar essa essa situação de São Paulo como um simples toma lá, dá cá", afirmou, em entrevista à jornalista Carolina Linhares, da Folha de S. Paulo. "Isso não quer dizer que nós não esperamos, óbvio, generosidade dos partidos para reconhecer o papel importante que o Guilherme Boulos tem cumprido".

O PT, no entanto, deve apostar na candidatura de Fernando Haddad, que se mostra mais competitivo. Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostra Haddad com 17% das intenções de voto, contra 11% de Boulos. "Assim como vamos trabalhar pela unidade das forças progressistas e democráticas em nível nacional, vamos defender que isso aconteça também no estado de São Paulo. Acredito hoje que essa unidade é mais facilmente construída e pode gerar mais frutos se for feita em torno do Guilherme Boulos, que me parece o candidato em melhores condições pra fazer essa disputa, em que pesem as pesquisas recentes", diz Medeiros.

