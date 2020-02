PT vai fazer novo apelo para que Marta seja vice em São Paulo

247 - O ex-ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, ficou encarregado pela direção do PT de procurar a ex-prefeita para mais uma vez convidá-la a uma aliança eleitoral em São Paulo, como candidata a vice na chapa do PT.

Marta Suplicy aceitaria, se o candidato a prefeito for Fernando Haddad, que ainda hesita em se apresentar, infoma o Painel da Folha de S.Paulo.