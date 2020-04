Quarentena de SP será prorrogada mais vezes, segundo especialistas

Opinião corrente entre especialistas da área de saúde é que o governador de São Paulo, João Doria, prorrogará outras vezes a quarentena no estado, inclusive com medidas mais drásticas edit

247 - A quarentena de São Paulo deve ser prorrogada depois do dia 22, de acordo com opinião de especialistas da área de saúde que participam das discussões da crise do coronavírus com o governo de SP, informa a jornalista Mônica Bergamo.

A avaliação é de que o cenário a partir de 22 de abril, quando termina o novo período de isolamento social anunciado nesta segunda-feira (6) por Doria, será pior do que o de hoje – e o número explosivo de casos levará naturalmente a uma nova prorrogação, até o fim de abril.

A coluna destaca que entre os cientistas e médicos ouvidos há quem acredite que, depois desse prazo, a nova prorrogação poderia ser revista – dependendo da situação, até para a adoção de medidas mais duras, com isolamento social ainda mais rigoroso.

