Queiroz deixa o presídio em Bangu e vai para prisão domiciliar

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó por volta das 18 horas, após decisão do ministro João Otávio Noronha, do STJ edit

247 - Após ser beneficiado com um habeas corpus pelo presidente do Superior Tribunal Federal (STJ), Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), deixou na noite desta sexta-feira (10) do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Queiroz estava preso desde o dia 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. Ele foi encontrado em um imóvel do advogado de Flávio e Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, em Atibaia. Agora segue em prisão domiciliar.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que administra os presídios do Rio, informou que foi notificada "após as 18h" da decisão da Justiça e que acionou o "setor competente para que o mesmo deixe a unidade prisional com a tornozeleira eletrônica".

Nas redes, uma das filhas de Queiroz publicou mensagem avisando que ia buscar o pai.

"Estou indo te buscar, meu pai! E você vai ter o abraço de todos os seus filhos que estão cheios de saudades e tanto te amam e sabem o homem incrível que você é!", disse a filha na mensagem.

