Queiroz participou da gravação do jingle de Flávio Bolsonaro na campanha de 2018 (vídeo)

Queiroz participou da gravação do jingle de campanha Flávio Bolsonaro, em 2018, pouco antes da Operação Furna da Onça que revelou o esquema de rachadinha mo gabinete do filho de Jair Bolsonaro

247 - Amigo de longa data do clã Bolsonaro, o ex-policial Fabrício Queiroz fez ao menos uma aparição na campanha de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao Senado Federal.

Queiroz esteve na gravação do jingle de campanha Flávio, publicado no YouTube em agosto de 2018, pouco antes da Operação Furna da Onça que revelou a movimentações financeiras atípicas no valor de R$ 1,2 milhão na conta bancária de Queiroz, que seriam fruto do chamado esquema de "rachadinha" no seu gabinete de Flávio durante os mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

