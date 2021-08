Movimento Fora Bolsonaro não abre mão da Paulista em 7 de setembro

Coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP) rebateu decisão da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, que liberou para apoiadores de Jair Bolsonaro a Avenida Paulista para manifestação no feriado de sete de setembro edit

247 - O coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim, rebateu a decisão da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, que liberou a Avenida Paulista para os pró-bolsonaristas se manifestarem no feriado de 7 de setembro.

Tanto os organizadores da manifestação pelo Fora Bolsonaro e em defesa do chefe do Executivo acionaram a Justiça pelo direito de se manifestarem na Paulista. No entanto, a Justiça favoreceu os extremistas que reivindicam o fechamento do STF e defendem o voto impresso.

Bomfim declarou em participação no programa Giro das 11 que irá recorrer em todas as instâncias da decisão da secretaria de segurança.

Ele também ressaltou “que o movimento irá questionar Doria diretamente sobre o assunto, se ele irá entregar a Paulista para Bolsonaro ou para as forças democráticas”.

O ativista informou que a direção do Fora Bolsonaro começará a convocar nesta quinta-feira (18) a manifestação do Fora Bolsonaro na Paulista.

