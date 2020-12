Reeleito, Bruno Covas sanciona aumento de 46% do próprio salário na véspera do Natal

Prefeito reeleito de São Paulo, o tucano Bruno Covas sancionou um aumento de 46% no próprio salário e passará a ganhar R$ 35.462 a partir de janeiro de 2022 edit

Por Plínio Teodoro na Revista Fórum - Reeleito prefeito de São Paulo nas últimas eleições com discurso de contenção de despesas, Bruno Covas (PSDB) sancionou o aumento de 46% no próprio salário e passará a ganhar R$ 35.462 a partir de janeiro de 2022.

A portaria, publicada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial do município, ainda reajusta os salários do vice-prefeito, que passarão a receber R$ 31.915,80, e dos secretários municipais, para R$ 30.142,70, a partir de janeiro de 2022.

“As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”, diz o dispositivo terceiro da Lei, que permite a realocação de recursos do orçamento para pagamento do reajuste aos cargos do Executivo municipal.

