Reeleito governador de Minas, Zema declara apoio a Bolsonaro: 'estarei ao lado do presidente'

247 - O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) nos segundo turno da eleição presidencial. “Estarei ao lado do presidente Jair Bolsonaro”, disse Zema na segunda-feira (3) em entrevista à CNN Brasil.

Segundo ele, o alinhamento à candidatura pela reeleição de Jair Bolsonaro se dá "para evitar que o desastre do passado se repita". "Eu, que venho do setor privado, sei mais do que ninguém o desastre que o PT provocou em 2015 e 2016, com mais de 10 milhões de desempregados. Meu grande objetivo é combater o PT", disse Zema.

No domingo (2), após a apuração das urnas, Zema afirmou que pensaria se apoiaria ou não Bolsonaro, o que gerou desgastes dentro do PL de Minas Gerais.

