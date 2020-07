Reforma do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, levanta debate nas redes sociais

Internautas comparam a região com anos anteriores e criticam o excesso de concreto e falta de verde no novo projeto edit

247 - Internautas foram ao Twitter repudiar a revitalização do Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, que já custou quase R$ 14 milhões a mais do que os R$ 80 milhões previstos inicialmente pela Prefeitura de São Paulo, comandada por Bruno Covas (PSDB).

A obra, anunciada para junho, passou por sete termos de aditamento de contrato, que aumentaria o orçamento total para mais de R$ 93,8 milhões. A revitalização deve ficar pronta em setembro.

Pessoal, sobre o projeto do Novo Anhangabaú, eu entendo que muita gente esteja achando o projeto "feio" no atual momento, mas ele ainda não está pronto. O projeto, feito pela gestão de Fernando Haddad, terá muita área verde, um espelho d'água e espaços para socialização. pic.twitter.com/Q068XAPUXl — William De Lucca (@delucca) July 27, 2020





Vi o novo Anhangabaú hoje. Eu sou muito pessimista, mas está ainda pior do que eu esperava. pic.twitter.com/sn4LUHq3u1 — piero locatelli (@pierobl) July 26, 2020

Vale Do Anhangabaú "ontém" 😊 / Vale Do Anhangabaú hoje ☹️ pic.twitter.com/tkt3Dfg4XO — Fernando da Silva (@nandosiol) July 26, 2020

Julgar o Anhangabaú por essa foto não é o correto pq está inacabada, se formos julgar que seja pelo projeto finalizado. Se observarmos o piso e os bancos, se percebe que é semelhante ao que foi feito no Lgo da Batata e na Pça Roosevelt, mas com o acréscimo das fontes + pic.twitter.com/O4giqG5Mdw July 27, 2020

Sobre o novo Anhangabaú, recomendo o ep do 99% invisible sobre Design "desagradável" e arquitetura hostil (em inglês): https://t.co/UFLErEL7gu — Marina Val (@ninaringo) July 27, 2020

