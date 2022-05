Reginaldo Lopes desiste de candidatura ao Senado e consolida aliança PT-PSD em Minas

"Atendi ao convite de Lula para ser coordenador da sua campanha no Estado e interlocutor da aliança com o PSD", afirmou o deputado do PT-MG em carta. Leia o documento na íntegra edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) anunciou que não será mais candidato a senador por Minas Gerais, onde o Partido dos Trabalhadores apoia o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), na disputa para governador. As duas legendas discutem quem será o vice do chefe do Executivo municipal e qual será o nome da chapa para o Senado.

"É necessário aqui também unirmos as forças democráticas que tenham compromisso com as mudanças. Foi nesse espírito que serenamente atendi ao convite de Lula para ser coordenador da sua campanha no Estado e interlocutor da aliança com o PSD, que tem como candidato a governador Alexandre Kalil", disse Lopes.

Leia a íntegra da carta:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando dedicamos nossa atuação aos interesses populares, deixamos de ser senhores do nosso destino, pois ele passa a pertencer ao bem comum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A história recente do Brasil se mistura com a vida de Lula. Com ela, muitas histórias, inclusive a minha. Em 1989, o Brasil vivia o sonho de enterrar de vez a herança da ditadura militar ao escolher, pelo voto direto, seu próximo presidente. Uma corrente de esperança tomou conta do Brasil, em busca de sua verdadeira liberdade, que significava eleger Lula, um filho legítimo do povo brasileiro.

Aquele grande movimento chegou até um grupo de jovens da minha pequena Bom Sucesso, onde trabalhava como padeiro, depois de ter vendido pão e picolé nas ruas. Com a campanha de 1989, entendi que minha saga se inspirava em Lula e em milhões de brasileiros pobres, que sofrem com a exploração dos mais ricos e poderosos. Assim, entreguei meu futuro às causas coletivas e ao compromisso de lutar por oportunidades aos que mais precisam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1992, mudei para São João del-Rei, onde cursei economia na Universidade Federal. Lá, me engajei no movimento estudantil e assumi a coordenação da regional do PT. Apesar da pouca idade, tive a ousadia de me candidatar a deputado federal. A partir de nossa construção política e a onda de esperança que varreu o país, no ano de 2002, chegamos à Câmara Federal juntamente ao primeiro presidente operário da história. Tenho muito orgulho de fazer parte daquele momento de mudança.

Relembro essa história, porque ela veio à minha memória dias atrás, quando estava frente a frente com Lula debatendo os rumos de Minas e do Brasil. Pela segunda vez, eu coloquei meu nome à disposição do meu partido para disputar a vaga no Senado. Acreditei que seria uma forma de dar uma contribuição maior, representando os interesses do povo mineiro naquela Casa, que nunca teve um representante das forças populares de nosso Estado.

Nas próximas eleições, o maior desafio é derrotar o neofascismo que se apoderou do Governo Federal. Para isso, é necessária uma grande frente ampla para unir os diversos setores que tenham em comum a defesa da democracia. Foi nesse esforço que Geraldo Alckmin assumiu o posto de vice-presidente na chapa de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Minas Gerais sempre foi decisiva nas eleições presidenciais e assim será para a vitória de Lula. Dessa forma, é necessário aqui também unirmos as forças democráticas que tenham compromisso com as mudanças. Foi nesse espírito que serenamente atendi ao convite de Lula para ser coordenador da sua campanha no Estado e interlocutor da aliança com o PSD, que tem como candidato a governador Alexandre Kalil. Em prol dessa unidade, retiramos a candidatura ao Senado, mesmo com chances reais de vitória. Mantenho meu nome à disposição do partido e da sociedade para continuar contribuindo na Câmara dos Deputados. Sei do papel fundamental do parlamento na transição e sustentação de um futuro governo Lula. Enquanto líder da bancada do PT na Câmara, não medirei esforços para garantir o sucesso dessa empreitada.

Foi uma decisão dura, confesso, mas não teria outro caminho para consolidarmos um forte palanque em Minas que conduza o nosso grande programa de mudanças. Conto um pouco da minha história para que entendam de onde vim, do compromisso de vida com o país e da luta que jamais abri mão em defesa das causas coletivas. Para quem entrou na vida política inspirado na vida e luta de Lula, já é indescritível a realização de estar ao seu lado, com a alegria de coordenar sua campanha e o sonho de ver novamente o Brasil sorrir.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE