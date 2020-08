Reinfecção por covid assusta médicos: paciente recuperada foi novamente contaminada, mostra teste em Ribeirão Preto

Uma técnica de enfermagem de 24 anos foi diagnosticada com o coronavírus em maio, recuperou-se e voltou a ficar doente em junho. Segundo pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, quadro de reinfecção enseja cuidados edit

247 - Um quadro de reinfecção por covid foi identificado em uma profissional de saúde de Ribeirão Preto. Os pesquisadores identificaram a recorrência da doença em uma técnica de enfermagem de 24 anos, que testou positivo para a covid duas vezes no intervalo de 50 dias.

A reportagem do portal G1, "a constatação traz implicações clínicas e epidemiológicas que precisam ser analisadas com cuidado pelas autoridades em saúde".

A matéria ainda informa que “o estudo foi divulgado pela assessoria do Hospital das Clínicas (HC) no final da tarde desta quarta-feira (5). A paciente ainda se queixa de sintomas de sinusite e de uma dor de cabeça, que surgiu com a segunda infecção e persiste há cerca de um mês.”

