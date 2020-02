Revoltado com falta de benefício, segurado quebra agência do INSS em MG

Ataque com martelo aconteceu às 7h desta segunda-feira na cidade de São João Nepomuceno, Minas Gerais. Por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, pedidos no INSS já estão acumulados em mais de 2 milhões edit

247 - Um segurado sem acesso ao seu benefício se revoltou na manhã desta segunda-feira 3 na cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais, e com um martelo atacou os equipamentos e o ambiente da agência do INSS onde aguardava atendimento.

A irritabilidade tem origem na falta de compromisso e responsabilidade do governo Bolsonaro, que fez acumular mais de 2 milhões de pedidos na fila do INSS desde novembro de 2019. O motivo foi a falta de atualização do sistema com os novos cálculos após a aprovação da reforma da Previdência.

Para tentar resolver o problema, o governo anunciou a convocação de militares da reserva sem experiência com o trabalho. Depois de críticas, voltou atrás e anunciou a recontratação de civis aposentados na mesma área.

O resultado do ‘apagão’ do INSS: milhões de brasileiros desassistidos e uma avalanche de ações judiciais solicitando o pagamento do benefício. A previsão de normalizar a situação é apenas no segundo semestre.