Rio é a cidade que mais vacinou pessoas de fora

247 - Desde o início da vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, de todas as 3,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 já aplicadas, de acordo com o vacinômetro municipal, 10,7% foram destinadas a pessoas de outros municípios ou unidades da Federação. O número chama a atenção para o “turismo de vacina”. Se ampliada a escala para municípios fluminenses, o número é maior: 279 mil moradores de cidades vizinhas se vacinaram na capital.

De acordo com matéria publicada no jornal O Globo , a maioria dos habitantes de outros estados que se vacinaram na cidade veio de Minas Gerais (16.103 pessoas) e São Paulo (14.712) seguida de Espírito Santo (4.864), Bahia (4.709) e Paraíba (4.501). Os números chamam a atenção para o “turismo da vacina”, já que o Rio de Janeiro é a única cidade do Sudeste que não exige comprovante de residência na hora da vacinação.

A procura por vacinas por moradores de outros municípios, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, não irá afetar o cronograma de antecipação do calendário de vacinação anunciado pela prefeitura.

“Era esperado que haveria uma migração de pessoas para vacinar vindo de outros locais. Essa migração ainda é pequena, nunca alcançou 11% dos vacinados. Mas a cidade está com o calendário mais acelerado e, posteriormente, se tiver uma migração maior, a gente pode pedir uma compensação de doses para outro estado ou para outra cidade dentro do próprio estado, como a gente já faz normalmente em outras campanhas de vacina” , disse o secretário.

