RJ: Menino de três anos é baleado em bar onde parou para beber água

247 - Um menino de três anos foi baleado na manhã de ontem em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, após parar com o tio em um bar na Avenida Santa Cruz, para beber água. Ele passou por cirurgia, está sedado e precisou ficar com uma haste na perna, para se recuperar. A informação é do portal UOL.

A mãe de Heitor Rafael, Sara Souza, 25, disse que a criança estava sentada em uma cadeira quando um carro passou atirando contra duas pessoas em uma motocicleta. Após um barulho, a criança começou a chorar.

Ele disse: calma, Heitor! Não chora, não! Foi o pneu do carro que estourou. Aí, quando ele falou isso, meu tio viu o sangue pingando nele. Ele ouviu os tiros e um carro passando e perseguindo dois meninos [em uma moto]. A gente não sabe se era roubo, briga de trânsito, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Só sabe que o motorista veio atirando".

Um tiro atingiu Heitor na perna e outro disparo acertou a cadeira onde Heitor estava.

A reportagem ainda informa que o menino foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Senador Camará e depois foi transferido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste, onde passou por cirurgia e está internado.

